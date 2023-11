Acreano Ramon Dino enfrenta Chris Bumstead neste sábado

O fisiculturista acreano Ramon Dino tentará vencer o rival Chris Bumstead na noite deste sábado, 4, no Mr. Olympia 2023, principal competição de fisiculturismo do mundo. O evento reunirá os melhores atletas do mundo na modalidade e terá a participação de 33 brasileiros espalhados por 11 categorias.

Na edição do ano passado, Dino ficou em segundo lugar na principal disputa da noite. Considerado a principal esperança do país no esporte, o acreano estará presente hoje na categoria Classic Physique.

O evento teve início nesta quarta-feira e tem este sábado definido como o último dia de competições. A competição ocorre anualmente nos Estados Unidos e ganhou o status de Copa do Mundo da modalidade. A realização é de responsabilidade da Federação Internacional de Fitness e Fisiculturismo (IFBB).

Confira a agenda:

Sábado (04/11)

10h30 (horário Brasília)- Prévias das categorias Classic Physique, Men’s Physique e Bikini. Prévias e finais da categoria Wheelchair.

20h (horário Brasília)- Finais das categorias Men’s Physique, Bikini, Classic Physique e Open Bodybuilding

Com informações do Globo Esporte