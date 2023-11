Acre tem segunda maior taxa de ausência no Enem com falta de oito mil inscritos

Alunos entrando para o 1º dia de prova do Enem no Acre – Foto: Jardy Lopes

Conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Acre foi o 2º estado do país que teve a maior taxa de ausência de inscritos no primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.

Dos 24.277 inscritos, mais de 8 mil candidatos não compareceram para fazer as provas, o que representa uma taxa de ausência de 33,2%. O Acre ficou atrás apenas do Amazonas, que registrou 44% de não comparecimento.

A taxa, portanto, ficou acima da média nacional, que foi de 28,1%.

Em todo o país, foram 9.396 locais de prova e 10.086 coordenações, nas 132.466 salas de aplicação, em 1.750 municípios, distribuídos pelas 27 unidades da Federação. Os participantes fizeram provas de linguagens e ciências humanas, além da redação, com o tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. A aplicação segue no próximo domingo, 12, com itens de ciências da natureza e matemática.

No Acre, o Enem foi aplicado ontem em 17 municípios, dividido em 953 salas em 92 locais diferentes.