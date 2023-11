Acre se compromete em reduzir 50% do desmatamento até 2027

O Plano de Prevenção, Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do Acre estabelece que o governo deverá reduzir 50% do desmatamento até 2027 com a projeção de 10% ao ano a partir de 2023.

O plano foi aprovado durante a 2° Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Cemaf), presidido pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e tem como objetivo reduzir o desmatamento e a degradação da vegetação nativa, bem como controlar as queimadas e os incêndios florestais.

“A meta reforça a importância da atuação integrada do Estado para que possamos alcançar resultados com a garantia da floresta em pé e do desenvolvimento social e econômico, observou a secretária do Meio Ambiente, Julie Messias.

O plano passou por revisão e atualização, coordenada pela Sema, com a participação direta de 39 instituições do âmbito Federal, Estadual e Municipal, que compõem o Comitê Gestor Institucional (CGI), e ainda a participação da sociedade civil. Também esteve disponível para consulta pública no período de 31 de agosto a 14 de setembro e foi validado pelo Comitê Gestor de Mudanças Climáticas do Estado do Acre (CGMC) presidido pela Casa Civil.

O período da meta foi definido por compreender três anos das altas taxas mais recentes de desmatamento e dois períodos de quinquênios imediatamente anterior onde se teve como base para redução de desmatamento nas duas versões anteriores do plano as quais representaram a realidade no Estado durante 12 anos entre 2006 e 2016.