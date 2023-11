Acre já recebeu 339 ocorrências de incêndios em 2023, diz Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros informou que de janeiro a novembro deste ano já ocorreram 339 ocorrências de incêndios em domicílios espalhados pelos 22 municípios acreanos. Os dados foram divulgados pelo G1 nessa segunda-feira, 6.

Segundo o órgão, a maioria desses casos, 223 aconteceram na capital Rio Branco, e outros 116 foram registrados no interior do estado. Inclusive, tem sido comum esse tipo de ocorrência durante esse período.

O comandante dos Bombeiros na cidade de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Cavalcante, revelou que na região o Corpo de Bombeiros atendeu a 23 chamados para combater incêndios em residências em Cruzeiro do Sul. Desses, 10 acabaram resultando na destruição dos imóveis e os demais conseguiram ser controlados antes de tomarem uma proporção maior.

O militar afirmou ainda que cerca de 70% dos incêndios em casas se concentram no período de estiagem. “A gente sabe que aqui na nossa região tem muitas residências mistas ou totalmente de madeira, ou seja, é muito material combustível, então por si só já tem um certo potencial para sofrer esse tipo de acidente, no caso o incêndio. Se tem relação com a alta temperatura, a gente não consegue afirmar isso”, explicou.