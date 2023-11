Acre deve receber pancadas de chuva com volumes acima de 50 mm esta semana

De acordo com o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente (Sema), com dados baseados no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão previstas para a Região Norte pancadas de chuva, com volumes maiores que 50 mm, no Amazonas e, pontualmente, em áreas do Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins, devido ao calor e alta umidade. No Amapá, norte do Pará e sul de Rondônia, haverá predomínio de tempo seco e sem chuva.

Regional do Alto Acre

A previsão é de tempo com céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas na quarta-feira, 8, seguindo a mesma tendência nos dias 9 e 10. As temperaturas devem variar com mínimas de 21ºC a máximas de 32°C. A umidade relativa do ar prevista será de 55% a 100% em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

Região do Baixo Acre

A previsão é de tempo com céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas na quarta-feira, 8, seguindo a mesma tendência nos dias 9 e 10. As temperaturas devem variar com mínimas de 22ºC a máximas de 32°C. A umidade relativa do ar prevista será de 55% a 100% em Capixaba, Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomard e Acrelândia.

Regional do Purus

A previsão é de tempo com céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas na quarta-feira, 8, seguindo a mesma tendência nos dias 9 e 10. As temperaturas devem variar com mínimas de 22ºC a máximas de 31°C. A umidade relativa do ar prevista será de 55% a 100% para Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Região de Tarauacá-Envira

A previsão é de tempo com céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas na quarta-feira, 8, seguindo a mesma tendência nos dias 9 e 10. As temperaturas devem variar com mínimas de 23ºC a máximas de 31°C. A umidade relativa do ar prevista será de 60% a 100% para Tarauacá, Feijó e Jordão.

Regional do Juruá

A previsão é de tempo com céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas na quarta-feira, 8, seguindo a mesma tendência nos dias 9 e 10. As temperaturas devem variar com mínimas de 22ºC a máximas de 31°C. A umidade relativa do ar prevista será de 60% a 100% em Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima.