WhatsApp permitirá que usuários tenham duas contas simultâneas; entenda

Em breve, o WhatsApp permitirá que seus usuários tenham duas contas simultâneas na plataforma. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19).

Segundo informações oficiais da rede, a função será disponibilizada para usuários de Android nas próximas semanas e meses. Até o momento, não há informações sobre quando o recurso estará disponível para quem utiliza IOS.

A novidade deve facilitar a vida de quem utiliza perfis diferentes para uso profissional e pessoal, por exemplo.

“Agora você não precisa mais se desconectar todas as vezes, carregar dois telefones ou se preocupar por ter enviado mensagens pela conta errada”, informa o comunicado.

Para configurar se segunda conta será necessário ter um segundo número de telefone e um cartão SIM — também é possível utilizar aparelhos que aceitem multi-SIM ou eSIM.

Com isso em mãos, basta acessar as configurações do WhatsApp, clicar na seta ao lado do nome do usuário e, em seguida, clicar em “Adicionar conta”.

As configurações de privacidade e notificações poderão ser controladas em cada uma das contas, de acordo om informações da plataforma.