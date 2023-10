Vigilante salva morador de rua de ser linchado nas dependências do PS

Na noite desta quinta-feira,(26), o morador em situação de rua conhecido como Cristiano, escapou de ser agredido em frente ao Pronto Socorro.

Segundo informações, Cristiano é conhecido por praticar pequenos furtos e cuspir no rosto de pessoas quando ele pede algo e a mesma se nega a dar.

Cristiano cuspiu em uma senhora que estava com seu filho sentada na praça que fica em frente ao Pronto Socorro, foi quando a população se revoltou e correram atrás dele, que saiu correndo para rua, ele conseguiu correr e entrar novamente nas dependências do Pronto Socorro, quando a população conseguiram pegar o mesmo, se não fosse a intervenção dos seguranças do Pronto Socorro, Cristiano não teria escapado do lixamento.

Cristiano é dependente químico. E logo em seguida soltaram ele, e ele saiu correndo tomando rumo ignorado.