Vídeo: motor de avião explode e assusta passageiros durante voo para São Paulo

Segundo a empresa aérea Gol, o incidente ocorreu por problema técnico no motor – (crédito: Reprodução/TikTok/@sacharello)

O motor de um avião que decolava do Rio de Janeiro para São Paulo explodiu em pleno voo. O momento foi registrado e publicado nas redes sociais sociais por uma passageira identificada como Sabrina. “O pior momento das nossas vidas, mas graças a Deus deu tudo certo”, disse a jovem.

Veja o momento:

Segundo a passageira, o piloto pediu para que todos os presentes no avião permanecessem sentados. No entanto, o incidente causou pânico nos passageiros. Felizmente, a aeronave conseguiu pousar com segurança.

De acordo com a empresa aérea Gol, o incidente ocorreu por causa de um problema técnico no motor. Os clientes impactados receberam o devido atendimento e foram remarcados para os próximos voos com destino ao Galeão para de lá seguir para São Paulo.

“Em relação aos motores das aeronaves da frota, a Gol reforça que cumpre à risca o programa de manutenção preventiva recomendado pelo fabricante, aprovado e auditado pelas autoridades de aviação civil. Além disso, adota medidas adicionais para alcançar os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade, o que inclui um monitoramento em tempo real dos parâmetros de cada motor de suas aeronaves tanto pela GOL quanto pelo fabricante”, disse a empresa, em nota enviada ao Correio.