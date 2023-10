Vídeo: homem dá esbarrão proposital e provoca fratura em idosa de 86 anos

Uma idosa de 86 anos foi jogada no chão enquanto caminhava pela calçada no bairro dos Jardins, na zona oeste da cidade de São Paulo. A CNN teve acesso ao vídeo que mostra a mulher andando pela alameda Joaquim Eugênio de Lima segurando a bolsa e um guarda-chuva.

As imagens revelam o momento que a idosa cruza com um homem, que usa o ombro e a empurra contra a parede de um imóvel. O agressor, um professor, de 42 anos, olha para trás, vê a mulher caída no chão e segue caminhando tranquilamente.

A vítima sofreu uma fratura no fêmur e escoriações na cabeça. O agressor foi identificado pelo circuito de câmeras de segurança e prestou depoimento no 78º Distrito Policial. Ele foi indiciado por lesão corporal grave e omissão de socorro.

Como não foi detido em flagrante, o professor irá responder ao processo em liberdade.

Demissão

O agressor dava aulas de canto no Clube Paulistano, nos Jardins. A instituição informou que, ao tomar conhecimento dos fatos, decidiu encerrar o contrato de prestação de serviços com o professor.

Assista ao momento em que o homem esbarra propositalmente na idosa