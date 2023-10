Vera Fischer coloca sua cobertura duplex à venda por R$ 6 milhões; veja as fotos

A atriz Vera Fischer, de 71 anos, colocou à venda seu apartamento de cobertura duplex, localizado tradicional bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, por R$ 6 milhões.

Com 240 metros quadrados, o local, próximo à praia, conta com 4 dormitórios, sendo uma suíte, 5 banheiros e garagem com 2 vagas.

Em contato com a CNN, o corretor Roberto Almeida, responsável pela venda, confirmou que o imóvel pertence à artista.

De acordo com as informações da imobiliária, no primeiro piso, há um salão em três ambientes, com varanda, lavabo, quartos, dois banheiros, cozinha ampla e área de serviço clara e arejada.