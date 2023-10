Valor das lavouras do Acre sobe 11,3% com fluxo de R$ 97 milhões a mais que 2022

A atualização de outubro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mostra que o valor de produção das lavouras do Acre tem previsão de crescimento de cerca de R$ 97 milhões em 2023 na comparação com as safras de 2022, saindo de R$ 855,6 milhões para R$ 952,4 milhões no período.

Trata-se de um crescimento de ao menos 11,3%. Já o valor de produção da pecuária, até então bem maior que o das lavouras, está em queda na projeção do Ministério da Agricultura, saindo de R$ 1,61 bilhão para R$ 1,57 bi entre 2022 e 2023 -redução de 2,3%.

No entanto, a pecuária segue quase o dobro mais valorizada que as lavouras no Acre, as que já viveram safras de grandes valores de produção, como em 2021, quando o fluxo consolidado chegou a R$1,54 bilhão. Nos anos seguintes, caíram substancialmente e agora mostram recuperação.

Em nível nacional, cinco produtos, que respondem por 82,0% do VBP das lavouras, apresentam melhor desempenho são: soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão, esses produtos representam R$ 665,2 bilhões no Valor da Produção Agropecuária.

Por fim, os resultados regionais mostram a liderança de Mato Grosso, seguido por Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Estes geram um faturamento de R$ 592,6 bilhões, que corresponde a 51,5% do VBP do país.

Já no Acre, a soja e o café alavancam o valor de produção das lavouras em geral. A soja, por exemplo, está saindo de um valor de produção de R$ 60,1 milhões para R$100,3 milhões.