Troca de tiros entre faccionados na Baixada da Sobral deixa membro do CV ferido e cego

Por Davi Sahid

Uma troca de tiros entre membros da facção Comando Vermelho (CV) e Bonde dos 13 (B13) na madrugada deste sábado, 28, terminou com o membro do CV, o foragido da justiça Denilson Ferreira dos Santos, de 19 anos, ferido com um tiro nos dois olhos na região do bairro Ayrton Sena, na Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, a guerra entre as organizações criminosas por briga de territórios nos bairros Taquari (B13) e Ayrton Sena (CV) vêm se agravado a cada dia, uma vez que, a região do Bairro Ayrton Sena era dominada pela facção Bonde dos 13 e foi tomada pela organização criminosa Comando Vermelho.

Após essa tomada de território, os conflitos se acentuaram e na madrugada deste sábado, durante mais um episódio de ataque, o jovem Denilson Ferreira juntamente com outros comparsas resolveram repelir o ataque da facção rival, houve uma intensa troca de tiros e Denilson foi atingido com um projétil que transfixou sua face e atingiu os dois olhos.

Após ser atingido Denilson foi levado por seus amigos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva na Baixada da Sobral. O quando quando clínico do paciente foi estabilizado e em seguida Denilson foi encaminhado pela ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O foragido da justiça perdeu a visão nos dois olhos.

Policiais Militares foram acionados até ao local do conflito, fizeram patrulhamento na região em busca de prender os faccionados, mas eles não foram encontrados.

A Polícia informou a reportagem que Denilson era membro da facção B13, rasgou a camisa e se tornou membro do CV depois da tomada de território no bairro Ayrton Sena.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).