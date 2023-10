Trilha ambiental nas proximidades de Rio Branco atrai aventureiros para imersão

Um domingo suave em uma trilha no meio da Floresta Amazônica, destino certo para quem quer sair da mesmice do dia a dia. Foi com essa disposição que o videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, se juntou a um grupo de aventureiros.

Thalita Figueiredo, agente de viagens, deu as boas-vindas ao Kennedy e aos outros participantes. A trilha de pouco mais de 1,5 km fica localizada na Estrada Transacreana, numa área de preservação ambiental chamada Água Viva.

Durante o percurso, os trilheiros participam de cantorias da floresta, fazem pinturas corporais e são apresentados aos produtos artesanais confeccionados pela comunidade indígena que vive na região.

A imersão conta com apoio da comunidade local. Quem participa da aventura tem direito a café da manhã e almoço. Em uma das pausas, um grupo do povo Huni Kuin faz apresentações musicais, deixando o ambiente ainda mais atraente.

