TJAC realiza Casamento Coletivo nesta quarta-feira em Capixaba

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, a coordenadora do Projeto Cidadão, desembargadora Eva Evangelista, juntamente com os noivos celebram nesta quarta-feira, 1º, o Casamento Coletivo no município de Capixaba.

A cerimônia civil acontece no Ginásio Hélio Tessinari, Rua Santo Antônio, s/n. Importante que os casais cheguem com uma hora de antecedência para recepção e procedimentos referentes a realização do evento.

A edição deste ano, conta com o apoio do Fundo Especial de Compensação (Fecom), da serventia extrajudicial da Comarca de Capixaba, da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/AC), prefeitura de Capixaba e governo do Acre.

Por TJ Acre