Tite diz sim ao Flamengo e aceita assumir em outubro; anúncio está por detalhes

Tite disse sim ao Flamengo. O técnico aceitou assumir o clube já neste mês de outubro. Agora, as partes discutem as minúcias do contrato que terá validade até dezembro de 2024, quando se encerra o mandato do presidente Rodolfo Landim.

O projeto esportivo apresentado deixou Tite animado com a oportunidade de comandar o Flamengo. Apoiado pela família, o ex-técnico da seleção brasileiro entendeu que assumir o clube agora é potencializar o ano de 2024.



Tite, o Flamengo terá consigo a comissão técnica que o acompanhou na seleção brasileira. Matheus Bacchi, César Sampaio e Cléber Xavier serão os auxiliares, enquanto Fábio Mahseredjian assume a preparação física. Do quinteto, Mahseredjian é o único com passagem pela Gávea – trabalhou no clube em 2003.



Desde que as conversas avançaram, Flamengo e Tite colocaram a Data Fifa, que começa dia 09 de outubro, como o período ideal para iniciar o trabalho. O treinador vê a paralisação como um bom momento para conhecer o elenco e começar a implementar os métodos.

Enquanto acerta os detalhes com o Flamengo, Tite precisa encerrar uma conversa com um clube de fora do Brasil. Desde que deixou a seleção brasileira, o treinador despertou interesse de alguns clubes estrangeiros, entre eles o Orlando City, que fez abordagem mais contundente nas últimas semanas.

Com o sim de Tite, o Flamengo tem a expectativa de iniciar um novo ciclo já na segunda-feira que vem, quando se inicia a Data Fifa.

O jogo com o Corinthians, garantem pessoas próximas à negociação, não é empecilho para um começo imediato. O gaúcho de 62 anos quer, na verdade, um tempo maior para preparar a equipe de olho nas próximas rodadas e não assumir o time a poucos dias antes do duelo na Neo Química Arena.