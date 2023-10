Tiroteio em show da dupla sertaneja Maiara e Maraisa deixa uma pessoa morta

Um show da dupla sertaneja Maiara e Maraisa na madrugada desta sexta-feira, 6, foi interrompido por um tiroteio que deixou uma pessoa morta. As cantoras se apresentavam em Palmas, durante o aniversário de Tocantins, quando os disparos começaram. Diante da situação, houve correria e pânico entre a multidão que acompanhava a programação.

A festa havia sido organizada pelo governo do estado para celebrar os 35 anos do Tocantins, comemorados em 5 de outubro. A programação foi dividida para ocorrer em dois dias na Praça dos Girassóis, em Palmas. Além do show de Maiara e Maraísa, a lista de atrações contou com Anavitória e Rick e Renner.

O cantor Flaguim Moral e a dupla Débora e Gerúsia se apresentariam após Maiara e Maraísa, mas os shows foram cancelados devido ao ocorrido. Até a última atualização desta matéria, o governo de Tocantins não havia se pronunciado oficialmente sobre o tiroteio. Ainda não há informações sobre possíveis motivos para o episódio.

O jornalista Daniel Lélis, que estava na festa, compartilhou no X (antigo Twitter) vídeos e atualizações sobre o tumulto. “Foi um caos que eu nunca vi acontecer em Palmas. Tiroteio, gente caída morta no chão, gente correndo desesperada, gente passando mal. Era para ser a maior e mais bonita festa de aniversário do Tocantins já realizada, mas virou um filme de terror. Um pesadelo sem precedentes”, escreveu.

