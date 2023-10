Guerra de Israel: 3° avião da FAB com repatriados chega ao Brasil

O terceiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) trazendo brasileiros repatriados de Israel após os ataques do Hamas pousou no aeroporto do Recife (PE) às 06h07 desta sexta-feira (13).

A bordo da aeronave modelo KC-390 estavam 69 pessoas, sendo que cinco desembarcaram no Recife. As demais irão para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP).

Outras três aeronaves estão no processo de retirada de mais cidadãos brasileiros do país do Oriente Médio. A operação foi nomeada “Voltando em Paz” pelo governo federal.

Primeiro voo chegou ao Brasil na quarta

A primeira aeronave da FAB com brasileiros que estavam em Israel pousou em Brasília na quarta-feira (11), por volta das 4h. O pouso ocorreu na Base Aérea de Brasília, com 211 brasileiros resgatados da guerra de Israel.

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que o governo federal, orientado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), repatriará todos os brasileiros que quiserem sair da zona da guerra entre Israel e Hamas.

“Vamos trazer todos os brasileiros que estão na região. O Itamaraty já está fazendo contato com países vizinhos para ver se nós deslocamos os outros brasileiros que estão no entorno”, declarou o ministro.

Brasil corre para retirar cidadãos da Faixa de Gaza e negocia com Egito

Na tentativa de garantir a retirada de brasileiros que estão na Faixa de Gaza, o chefe da assessoria internacional da Presidência da República, Celso Amorim, telefonou na quinta-feira (12) para Faiza Aboul Naga, assessora direta para assuntos de segurança do presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi.

O Brasil precisa da ajuda do Egito para resgatar 28 brasileiros que estão na região mais crítica do conflito entre Israel e Hamas. Apesar dos esforços, ainda não há uma data para que essa operação de resgate aconteça.

A principal opção levantada até o momento é retirar o grupo pela passagem de Rafah, tratada como a principal porta de saída.

Na quarta-feira (11), o Itamaraty informou os brasileiros que estão na região que Brasil e Egito negociam a possibilidade de um “corredor humanitário” para o deslocamento das pessoas que desejam deixar Gaza.

