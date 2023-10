Tempo será de sol com possibilidade de chuvas e temporais no Acre nesta quarta

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), destacou que a previsão do tempo nesta quarta-feira, 18, é de sol entre nuvens em todo o estado, com possibilidade de chuvas e temporais.

Na capital e demais regiões do Acre o tempo varia de claro a parcialmente nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite. No oeste acreano o tempo varia de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite.

Há possibilidades de temporais em todo o estado, que podem acontecer de forma pontual. A temperatura deve variar entre 21° a 35°.