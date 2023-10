Tempo de visita na penitenciária Francisco de Oliveira Conde pode aumentar para 4 horas na Capital

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) quer aumentar o tempo de visita aos presos do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. Atualmente, o tempo de visita é de 3 horas e o pedido é que passe para 4 horas.

Uma ação foi impetrada na justiça para que o tempo seja estendido. A justificativa é que há uma portaria que define que os presos têm direito a três horas de visita. Ocorre que, no entendimento do MPAC, o tempo de revista dos visitantes e até que os mesmos entrem no Pavilhão se passa cerca de 40 minutos, comprometendo o tempo de direito, já que o efetivo de policiais penais é pequeno em relação ao grande número de pessoas que fazem visita.

Por conta da demora, a visita fica em torno de duas horas, uma hora a menos do que o estipulado pela portaria. O problema seria um dos motivos da greve de fome deflagrada pelos presos na semana passada.

Após o pedido da 4ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rio Branco, a justiça vai decidir se aumenta em uma hora o tempo de visita para compensar o tempo perdido para os procedimentos de segurança na entrada do presídio.