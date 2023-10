Tempestade alaga ruas, destelha casas e derruba árvores em Cruzeiro do Sul

Um temporal que durou cerca de uma hora no início da tarde desta quarta-feira, 25, em Cruzeiro do Sul causou estragos em vários pontos da cidade, com destelhamentos e queda de árvores. A chuva com raios, trovões e ventos fortes deixou o centro da cidade alagado.

Na Avenida 25 de Agosto, parte do forro de um posto de combustível foi arrancado pela força do vento. No Bairro Nossa Senhora das Graças, Conjunto Paraíso, uma árvore caiu e quase causa uma tragédia. “Eu fui juntar manga no quintal na hora da chuva e o vento formou um redemoinho e torou esse pé de cajá, que quase caiu em cima de mim e da minha casa. Dois segundos que eu entrei em casa a árvore caiu. Foi Deus que me livrou”, contou o comerciante conhecido por Paraguai.

O fornecimento de energia elétrica chegou a ser interrompido em alguns locais.

Centro alagado

O Centro de Cruzeiro do Sul ficou alagado, como no cruzamento da Avenida Rodrigues Alves com a Boulevard Thaumaturgo, parte da Praça de Alimentação e o Gamelão da Praça Orleir Cameli.

O sistema de drenagem não deu conta do volume de água e o resultado foi o alagamento das vias e espaços públicos.

O Corpo de Bombeiros ainda não informou o total de ocorrências atendidas.