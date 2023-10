Suspeito de assassinar rapper Tupac Shakur vai a tribunal pela primeira vez ,nos EUA

Esperava-se que Duane Keith Davis, conhecido como “Keffe D”, fosse acusado de assassinato com uso de arma mortal em um homicídio relacionado a gangues decorrente do tiroteio fatal em 7 de setembro de 1996.

Mas quando Davis compareceu ao tribunal na quarta-feira, vestido com um macacão do Centro de Detenção do Condado de Clark, ele disse que seu advogado de defesa precisava de duas semanas para marcar sua presença.

O juiz estadual Tierra D. Jones concedeu a prorrogação, atrasando o julgamento até 19 de outubro.

Ele deve se declarar inocente então, disse o promotor distrital do condado de Clark, Steve Wolfson, em entrevista coletiva após audiência, enfatizando que Davis é considerado inocente até que se prove o contrário.

Davis é acusado de orquestrar o tiroteio que encurtou a vida de Shakur, de apenas 25 anos, cuja breve e prolífica carreira consolidou seu legado como um dos artistas de hip-hop mais influentes de todos os tempos.

Sua morte prematura acrescentou uma camada sombria ao assassinato, e durante anos ele foi objeto de teorias da conspiração.

A execução de Shakur também foi objeto de uma investigação policial de décadas que culminou, na semana passada, com a prisão de Davis após sua acusação por um grande júri. Ele é o único suspeito do caso que ainda está vivo, disse a polícia.

Espera-se que evidências físicas apreendidas em sua casa e testemunhas que se apresentaram nos últimos anos sejam usadas no julgamento contra Davis, disse Wolfson a Anderson Cooper, da CNN, na quarta-feira.

“Queríamos reunir o máximo de evidências de apoio que pudéssemos. Não queríamos prosseguir apenas com suas admissões. Algumas testemunhas se apresentaram nos últimos anos”, disse Wolfson.

“Portanto, sentimos neste ponto, quando juntamos tudo, que tínhamos um caso forte o suficiente para acusar o Sr. Davis de assassinato com uso de arma mortal em associação com uma gangue.”

Davis está detido sem fiança, disse Wolfson, e seu gabinete pretende continuar pedindo ao juiz que não estabeleça fiança na acusação.

“Acreditamos, de acordo com a lei e as evidências de Nevada neste caso, que a prova é evidente”, disse Wolfson aos repórteres, “e a presunção é grande de que ele será condenado por assassinato em primeiro grau, e isso nos permite pedir uma definição sem fiança”.

Contatado por telefone na quarta-feira, Edi Faal, advogado pessoal de Davis em Los Angeles, recusou-se a comentar o caso, mas indicou que está trabalhando para ajudar seu cliente a obter representação local em Nevada.

Durante anos, Davis se colocou na cena do crime, afirmando publicamente que estava no banco da frente de um Cadillac branco quando este parou ao lado do carro de Shakur e tiros foram disparados do banco de trás. Shakur foi baleado quatro vezes e morreu seis dias depois.

As autoridades classificaram Davis como o suposto líder da conspiração para matar Shakur, que afirmam ter sido uma retaliação por um ataque ao sobrinho de Davis, Orlando Anderson, resultado de um conflito mais amplo entre duas gangues em Compton, Califórnia.

Shakur e Marion “Suge” Knight, então CEO da Death Row Records, eram afiliados à gangue Mob Piru, disse Jason Johansson, o tenente de homicídios do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, em entrevista coletiva na sexta-feira.

Davis e Anderson eram afiliados ao Southside Compton Crips, segundo Johansson.