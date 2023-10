Sem negociação, bloqueio de moradores na AC-40 é desobstruído pela Polícia Militar

Moradores do ramal do Canil e do Pastor, que amanheceram interditando a rodovia AC-40 nesta segunda-feira, 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, não obtiveram êxito nas negociações e tiveram que desobstruir a estrada após intervenção da Polícia Militar.

Os moradores estão insatisfeitos com o trânsito realizado pela equipe da prefeitura da capital na recuperação dos ramais.

No entanto, mesmo revoltados, a PM contou ajuda dos manifestantes que retiraram a madeira da via pública, liberando o trânsito.