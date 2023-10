Segurança elabora ações emergenciais para conter ataques na Cidade do Povo

Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

Diante das últimas ocorrências registradas no Complexo Habitacional Cidade do Povo, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) se reuniu na manhã desta sexta-feira, 6, com os componentes do Sistema Integrado de Segurança (Sisp) para definir uma série de medidas emergenciais e mais efetivas que serão executadas no bairro.

A reunião com todo o sistema de segurança pública visa dar uma resposta mais rápida e operacional para o bairro Cidade do Povo.

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, destaca que é lamentável a situação ocorrida nesta semana, quando uma criança de dois meses foi alvejada por estilhaços de munição e um faccionado atentou contra a vida de outro, pertencente a outra facção, momento em que as pessoas que estavam na residência foram atingidas. Ele reforça que serão realizadas operações para conter esses ataques.

“Operações serão desencadeadas, com cumprimento de possíveis mandados de prisão e de busca e apreensão em locais estratégicos, onde percebemos que os índices estão sofrendo alguma alteração”, disse o chefe da pasta de Segurança do Acre.

A comandante do Policiamento da Capital e Região Metropolitana (CPCM), tenente-coronel Jokebed Taveira, explica que o complexo possui um policiamento comunitário, mais focado no cidadão, mas que nos últimos dois dias foi adotado um policiamento mais repressivo, com ações mais rígidas e um policiamento maior, com abordagens e barreiras policiais.

“Há aproximadamente três meses têm sido desenvolvidas ações de polícia comunitária bem sólidas, e tem surtido efeito, mas novamente estamos com ondas de violência no bairro. Nos últimos dois dias foi necessária uma atuação mais enérgica das forças de segurança, e estamos com o planejamento de uma ação muito mais repressiva para o bairro, a fim de conseguir trazer a tranquilidade novamente para aquele espaço”, disse.

Desde o início do ano, a Sejusp, juntamente com os órgãos do Sisp, desenvolve ações preventivas e repressivas na comunidade, como as atividades do Programa Acre pela Vida, que envolve a realização de práticas esportivas, palestras educativas e parcerias com as escolas da região. O policiamento comunitário também foi reforçado, com patrulhamento coordenado pela Polícia Militar e a elucidação de crimes, com processo investigativo feito pela Polícia Civil.

