Segurança do Estado participa do 1º Encontro de estratégia do programa federal Amas em São Paulo. Foto: Ascom/Sejusp

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), coronel José Américo Gaia, em cumprimento da agenda em Brasília na manhã desta terça-feira, 17, compareceu ao 1º Encontro de Alinhamento Operacional e Administrativo do Plano Amas – Amazônia: Segurança e Soberania.

O evento do Ministério da Justiça e Segurança Pública visa o combate dos crimes que acontecem nas regiões amazônicas, definindo diretrizes para o Programa Estratégico de Segurança Pública da Amazônia – PESPAM e dos Planos Táticos Integrados de Segurança Pública de cada estado integrante da Amazônia Legal brasileira, no âmbito do programa AMAS.

Na oportunidade, o secretário de Segurança Pública do Acre destacou a importância de políticas públicas voltadas para a preservação da Amazônia Legal, grupo ao qual o estado acreano faz parte. “O programa é uma afirmação do estado e da federação do compromisso com a preservação e a segurança deste patrimônio mundial, sendo o fortalecimento e integração das forças de segurança para a garantia, soberania e o desenvolvimento sustentável da região amazônica”.

Na agenda também estavam presentes o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar do Acre, coronel Charles da Silva Santos e o comandante da Polícia Militar, coronel Luciano Fonseca.