SEE faz nova convocação de professores e assistentes para vagas em 13 municípios

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 25, nova convocação de professores e assistentes educacionais aprovados no último Processo Seletivo Simplificado para entrega de documentos e assinatura de contratos.

Os profissionais vão prestar serviços em escolas dos municípios de Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard e Tarauacá.

A documentação exigida pelo edital deve ser entregue pelos aprovados convocados até o dia 6 de novembro.

Confira a lista com o nome dos convocados, os documentos exigidos e os locais de entrega em cada município.