Seca no Amazonas: número de cidades em emergência sobe para 40, diz Defesa Civil

No intervalo de apenas um dia, o número de cidades em situação de emergência por causa da seca no Amazonas passou de 24 para 40.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (4) pela Defesa Civil amazonense.

O estado ainda possui:

•19 municípios em alerta,

•um em atenção

•e dois em normalidade.

Decreto já havia antecipado emergência

Na última sexta-feira (29), o governador do estado, Wilson Lima (União), já havia decretado situação de emergência em 55 municípios do Amazonas afetados pela seca severa.

A medida, tomada em um momento em 20 municípios estavam em situação de emergência, foi uma maneira de antecipar o reconhecimento do estado de emergência a municípios para agilizar o envio de ajuda.

Visita do vice

Nesta quarta, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) visitou Manaus, capital do Amazonas, para avaliar a seca que atinge a região.

Após sobrevoo nas comunidades afetadas, ocorreu reunião com autoridades locais para debater as medidas a serem adotadas para lidar com a seca extrema no Norte do país.

Entre as medidas anunciadas pelo governo federal para socorrer a região, está a realização de duas obras de dragagem, uma no Rio Solimões e outra no Rio Madeira, para recuperar a capacidade de navegação nos locais.

A previsão é que os trabalhos sejam finalizados entre 30 e 45 dias. Juntas, as obras terão 20 quilômetros de extensão e custo de R$ 138 milhões.