‘Se a Uber quiser sair do Brasil, problema da Uber’, diz ministro do Trabalho Luiz Marinho

O ministro Luiz Marinho (PT), chefe da pasta do Trabalho e Emprego, afirmou que, caso a Uber queira deixar o Brasil, o “problema é só” da empresa de transporte por aplicativo. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, 4, durante audiência na Câmara dos Deputados. “Primeiro, que a Uber não vai sair do Brasil. Segundo, se caso [a Uber] queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esses espaço”, disse Marinho. Aos deputados, o ministro também afirmou ter provocado aos Correios para que a estatal desenvolva um aplicativo “sem a neura do lucro dos capitalistas”. “Provoquei os Correios pra que se estudasse porque eu acho que deveria se montar um aplicativo para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas que é o caso de Uber e Ifood”, completou. Luiz Marinho já tinha feito declarações semelhantes sobre as empresas de transporte por aplicativo no início do ano. Em março, o ministro, que defende a regulamentação trabalhista dos aplicativos, já havia minimizado a possibilidade as companhias de sair do Brasil. “Se a Uber e se as plataformas não gostarem do processo de formalização? Eu sinto muito. Tem uma lei vigente no Brasil e todos nós somos sujeitos a ela. ‘Ah, mas e se for embora?’ Se for embora, problema da Uber”, afirmou na ocasião. “A Uber não irá embora porque o Brasil é mercado número um, mas ninguém quer que ninguém vá embora. Pelo contrário, nós queremos é garantias de proteção social a esses trabalhadores, a valorização do trabalho. Tem que ter regras, controle para não ter excesso de jornada”, acrescentou.

Por Jovem Pan