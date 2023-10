Santos goleia o Vasco por 4 a 1 em tarde de Marcos Leonardo

Os venezuelanos Tomás Rincón e Soteldo também marcaram para o Peixe, e o argentino Vegetti descontou para os cariocas.

Com o triunfo, o time comandado pelo técnico interino Marcelo Fernandes foi a 27 pontos e saltou para a 15ª posição, ultrapassando o próprio Vasco. Marcelo Fernandes, aliás, ganha força no clube para assumir efetivamente a equipe até o fim do Brasileirão.

Já o Vasco, que vinha de uma sequência de três vitórias consecutivas, pode voltar à zona de rebaixamento ainda nesta rodada. Isso porque o Goiás, que tem 26 pontos (mesma pontuação do Vasco) e é o primeiro time no Z4, ainda joga nesta segunda-feira (2) contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, e poderá empurrar os cruzmaltinos para o grupo dos quatro últimos.

No próximo compromisso pelo Nacional, o Vasco recebe o São Paulo em São Januário, no sábado (7), enquanto o Santos tem clássico diante do Palmeiras, domingo (8), no Allianz Parque.

A vitória santista na Vila Belmiro começou a ser construída aos 14 minutos do primeiro tempo. Marcos Leonardo sofreu pênalti de Puma Rodríguez, foi para a cobrança e abriu o placar.

O Vasco chegou ao empate com 30 minutos de partida graças ao argentino Vegetti. Após erro da defesa santista, Gabriel Pec avançou em velocidade e rolou para o centroavante deixar tudo igual. Sétimo gol em nove partidas para o atacante.

Ainda antes do intervalo, em cobrança de escanteio de Soteldo, o venezuelano Tomás Rincón aproveitou desvio na primeira trave e completou para o fundo das redes aos 45. Dois minutos depois, Marcos Leonardo apareceu novamente para marcar. Com um chute cruzado, o camisa 9 santista ampliou a vantagem: 11º gol do atacante no Brasileirão.

Na etapa final, o Santos foi capaz de administrar a vantagem e, depois das expulsões de Medel e Lucas Lima em uma confusão que começou com lance provocativo de Soteldo (o camisa 10 encarou um marcador e subiu com os dois pés na bola), aproveitou os espaços para marcar o quarto. Em contra-ataque puxado por Marcos Leonardo, Rincón assistiu o compatriota, que fechou a vitória.