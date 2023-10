Saneacre lança versão atualizada de site e disponibiliza novos serviços online

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) lançou nesta terça-feira, 31, seu novo site, uma plataforma moderna e mais ágil para oferecer serviços e informações essenciais para a população, como a emissão de segunda via de faturas, pagamento online e denúncias de vazamentos.

Além dos serviços práticos, o site também oferece a opção de envio da fatura por e-mail, uma alternativa ecológica que reduz o uso de papel e contribui para a preservação do meio ambiente. Isso demonstra o compromisso do Saneacre com a sustentabilidade e a adoção de práticas mais responsáveis.

De acordo com o presidente do Saneacre, José Bestene, a plataforma é mais uma das ferramentas disponibilizadas pelo governo para aperfeiçoar o sistema de saneamento do Acre e envolver a população neste projeto que visa, fundamentalmente, uma melhor qualidade de vida para todos.

“Neste site os consumidores também terão acesso a informações sobre projetos do Saneacre, proporcionando uma visão mais ampla do trabalho do governo do Estado realizado por meio da autarquia. Conhecer os projetos em andamento e futuros planos é fundamental para a transparência e o envolvimento da comunidade”, argumenta Bestene.

Além disso, o novo site tem função didática, transmitindo conhecimentos sobre saneamento básico como forma de conscientizar a população sobre o valor de um sistema de tratamento de água eficiente e a destinação segura do esgoto sanitário.