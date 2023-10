Roubos crescem em 4 cidades e ocorrem à luz do dia no Acre

Considerando as ocorrências de janeiro a setembro de 2023, os registros de roubos no Estado do Acre apresentaram redução de 17,9% em relação ao mesmo período de 2022. No entanto, o Acre ainda apresenta frequência relativa de 70,10 roubos por semana, segundo o Ministério Público do Acre.

Além disso, os roubos caíram em grande parte do Estado, menos em Cruzeiro do Sul, que ao contrário registra alta de 13,5%; Rodrigues Alves, Plácido de Castro e Porto Walter. Assim, é possível avaliar que o Vale do Juruá vem sofrendo mais com essa modalidade de crime.

“De janeiro a setembro de 2023, as horas com maiores incidências de roubos foram, pelo período

da madrugada, à 00 hora e 1 hora; pelo período da manhã, às 10 horas e 11 horas; pelo período da tarde, às 13, 12 e 14 horas e, pelo período da noite, das 18 às 21 horas”, explica o MPAC.