Rio Negro volta a subir nos últimos três dias após maior seca da história do Amazonas

O Rio Negro voltou a subir após a maior seca de sua história. Nesta segunda-feira (30), o rio registrou 12,87 metros, 17 centímetros a mais do que a medição de sexta-feira (27), quando estava em 12,70, o menor nível já registrado em mais de 120 anos.

Os dados são da medição do rio feita no Porto de Manaus.

A estiagem no Amazonas, considerada a pior da história, levou 60 municípios do estado a decretarem situação de emergência e fez com que comunidades ribeirinhas ficassem ilhadas, já que os rios são as principais vias de transporte para o interior do estado e, com nível baixo, os barcos grandes não conseguem as condições mínimas de navegação.

De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, mais de 600 mil pessoas estão sendo afetadas pela falta de chuva.

Além da seca dos rios, a estiagem segue agravando outros problemas. A fumaça causada pelas queimadas na floresta já fez com que a qualidade do ar na cidade de Manaus, capital do Amazonas, e outras cidades fosse considerada “péssima” pelos serviços de medição.