Rio Branco terá pagamento do novo Bolsa Família antecipado por causa da seca

O governo federal anunciou nessa quarta-feira, 4, algumas medidas emergenciais para auxiliar as quase 500 mil pessoas atingidas pela seca extrema nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia.

Entre as ações para minimizar os efeitos da seca severa está a antecipação do pagamento do Bolsa Família para quem recebe o benefício nos municípios que decretaram situação de emergência por conta da falta de chuvas. Conforme informações da Defesa Civil Estadual, no Acre, apenas Rio Branco publicou o decreto.

Mais de 130 mil famílias recebem o benefício na capital acreana. O governo também estuda liberar o seguro-defeso aos pescadores pelo período em que foram prejudicados.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, visitou a região afetada pela forte estiagem que castiga a Amazônia, em Manaus.

“Não faltarão recursos [do governo federal]. Quem tiver necessidade vai encaminhando pra gente poder, dentro da lei, liberar os recursos o mais rápido possível e atender a população”, disse o vice-presidente a jornalistas em entrevista coletiva.