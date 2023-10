Rio Branco terá dois voos diários para Brasília da LATAM; confira o valor das passagens

A partir de 22 de janeiro do ano que vem a LATAM terá três vezes por semana dois voos diretos de Rio Branco para Brasília. A decolagens da capital acreana serão às segundas, quartas e domingos. Os voos serão diurnos, conforme o ac24horas antecipou com exclusividade no dia 12 de setembro deste ano.

As decolagens de Rio Branco do novo voo da LATAM serão às 10h20 e de Brasília o voo partirá sempre às 8h40. Quem for viajar em janeiro de 2024, mês considerado alta temporada, pagará pelas passagens aéreas de ida e volta o valor de R$ 1.696, valor com taxas inclusas. Esse valor é para viagem no voo diurno. Saiba mais aqui.

Confira os horários dos voos da LATAM para Brasília

Já quem for viajar no mês de fevereiro, na última semana, pagará pelas passagens aéreas de Rio Branco para Brasília o valor de R$ 1.347. A pesquisa é para viagem de 7 dias em voo diurno na ida e no retorno da capital federal. Acesse aqui essa promoção.

Atualmente a Gol tem voos diretos de Rio Branco para Brasília, Cruzeiro do Sul e Manaus. A capital acreana é a única que não tem voos da Azul, companhia que tem planos de operar no Acre, mas sem data definida.

Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto para outras datas na compra das passagens aéreas

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais

Leia aqui outras notícias sobre viagens e promoções