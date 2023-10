Rio Branco será palco de 14 apresentações artísticas em outubro

O “Sesc e Fetac em Cena” está de volta com 14 apresentações artísticas em seis dias de programação cultural na capital acreana. O evento ocorre de 16 a 21 de outubro, com espetáculos realizados em escolas da cidade e no Teatro de Arena do Sesc. Todas as apresentações são gratuitas, permitindo que a comunidade local desfrute do talento artístico.

A abertura acontece na segunda-feira, 16, às 19h30, no Teatro de Arena do Sesc, e contará com o espetáculo solo “As Confiadas”, apresentado pelo Teatro GPT e estrelado pela talentosa Marilia Bomfim.

Além das outras parcerias já estabelecidas entre a Fetac e o Sesc, o último “Sesc e Fetac em Cena” ocorreu em 2016. No entanto, devido ao compromisso do Sesc em promover iniciativas inovadoras, o evento foi programado para retornar em 2023. Esta decisão reflete o entendimento mútuo das duas instituições quanto à significativa contribuição na valorização e no fortalecimento da cultura local, reconhecendo que a cultura desempenha um papel fundamental como o cartão de visita do Sesc.

Para Lenine Alencar, diretor da Fetac, esse evento é uma celebração da parceria duradoura entre o Sesc e a Fetac, cuja história remonta à fundação do Serviço Social do Comércio no Acre. Ele ressalta a importância dessa colaboração ao longo dos anos e como ela foi fundamental para a criação da Federação de Teatro do Acre. O Teatro de Arena do Sesc, que já foi palco de inúmeras performances locais e nacionais, é um símbolo dessa história de cooperação.

Alencar enfatiza: “A história do Sesc no Acre se confunde com a criação da Fetac, pois seis grupos de teatro atuavam na cena acreana na década de 1970, o que resultou na construção do Teatro de Arena do Sesc. Fomos parceiros durante esses mais de 45 anos, e isso não pode ser minimizado pela nossa história. Por isso, este evento, com sua programação diversa, fortalece nossas organizações que trabalham em prol da cultura e do direito de acesso aos bens culturais.”, destacou.

Para a gerente de Cultura do Sesc no Acre, Nardia Tayna, além das apresentações no Teatro de Arena, o evento busca uma maior integração entre os grupos participantes e a comunidade. “Levando peças para diversas escolas. Essa colaboração com o Sesc contribui para a promoção da política nacional da instituição de fortalecimento do fazer artístico e valorização da diversidade cultural”, disse.

Entre os espetáculos apresentados pelos grupos, o público terá a oportunidade de dialogar informalmente com os artistas após as apresentações. Os espetáculos variam em trajetória, incluindo trabalhos recém-montados, e são compartilhados com artistas, estudantes, comerciários e pessoas de todas as idades.

O “Sesc e Fetac em Cena” promete uma semana emocionante de cultura, arte e colaboração, celebrando o compromisso contínuo com a promoção da cultura e do acesso à diversidade artística no Acre. Não perca a chance de participar deste evento que une comunidades, artistas e instituições em prol da cultura local.