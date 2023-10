Red Bull Bragantino empata com o Athletico-PR no Brasileirão

Neste domingo, o Athletico-PR recebeu o Red Bull Bragantino pela 26ª rodada do Brasileirão na Ligga Arena.

e empatou em 1 a 1. Eric Ramires abriu o placar para o Massa Bruta e Pablo deixou tudo igual para o Furacão.

Com o resultado, o Bragantino segue na vice-liderança do Brasileirão, com 46 pontos conquistados. Somando isso à vitória do Botafogo contra o Fluminense, a distância para o líder aumentou para nove pontos. Já o Athletico fica na oitava posição, com 41 pontos.

Agora, o Athletico-PR só volta a campo no dia 18 de outubro para visitar o Grêmio, às 19 horas (de Brasília), pela Série A. Já o Bragantino encara o Santos no dia 19, às 20 horas, também pelo Brasileiro.

Ponto importante fora de casa!

Jogando em Curitiba, o Massa Bruta empatou em 1 a 1 com o Athletico Paranaense e se mantém na segunda colocação do @brasileirao!

Seguimos, Braga!!#RedBullBragantino pic.twitter.com/lqAo8mCjNH

— Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) October 8, 2023



O jogo

O Athletico-PR começou o confronto melhor e levou perigo com Pablo e Erick, forçando o goleiro Cleiton a fazer boas defesas. Mesmo assim, que abriu o placar foi o Bragantino, que balançou as redes em chute cruzado de Eric Ramires aos 33 minutos. No entanto, a festa do Massa Bruta não durou muito. Aos 39, Pablo aproveitou passe de Zapelli e deixou tudo igual indo para o intervalo.

A segunda etapa começou com o Furacão assustando e carimbando a trave em cabeceio de Erick aos quatro minutos. Depois disso, o confronto ficou equilibrado no decorrer da metade final do duelo. Apesar do começo eletrizante no segundo tempo, o jogo ficou mais morno na reta final e viu o empate se concretizar sem muitas chances criadas nos minutos derradeiros.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X RED BULL BRAGANTINO

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data: 8 de outubro de 2023, domingo

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ-VAR FIFA)

Cartões amarelos: Fernandinho, Canobbio (Athletico-PR); Juninho Capixaba, Helinho, Aderlan, Raul, Pedro Caixinha (Bragantino)

Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Eric Ramires, aos 33′ do 1ºT (Bragantino); Pablo, aos 39′ do 1ºT (Athletico-PR)

ATHLETICO-PR: Bento; Cacá, Kaíque Rocha e Lucas Esquivel; Cuello, Erick (Alex Santana), Fernandinho (Hugo Moura), Vitor Bueno e Canobbio; Zapelli e Pablo

Técnico: Wesley Carvalho

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Luan Cândido), Jadsom (Raul) e Eric Ramires (Gustavinho); Helinho (Laquintana), Vitinho e Eduardo Sasha (Thiago Borbas)

Técnico: Pedro Caixinha