Rachel Sheherazade se pronuncia pela primeira vez sobre saída de ‘A Fazenda’

A jornalista Rachel Sheherazade falou pela primeira vez sobre sua expulsão do reality show ”A Fazenda 15”. Na noite da última quinta-feira, ela apareceu nas redes sociais para dizer que estava em paz e que em breve conversaria com o seu público sobre sua passagem pelo programa e a discussão com Jenny Miranda. “Olá, fãs e amigos, pessoas queridas que me acompanham. Estou gravando esse vídeo para dizer que estou bem, estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos. Estou em paz e estou bem. Em breve voltarei a falar sobre as razões pelas quais eu deixei o programa, por razões contratuais ainda não posso falar. Quero deixar vocês bem tranquilos e agradecer cada um de vocês pela empatia, defesa, solidariedade e palavas de carinho. Sem vocês, eu nada seria”, disse a jornalista. Sheherazade saiu do programa na manhã de quinta-feira, 19, após discutir com Jenny. O motivo para a briga foi a recusa de Rachel a cumprir a tarefa que a fazendeira da semana direcionou para ela.

Por Jovem Pan