5° avião da FAB com brasileiros resgatados em Israel pousa no RJ

O quinto avião da Força Aérea Brasileira (FAB) trazendo brasileiros resgatados de Israel após os ataques do Hamas pousou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (15).

A bordo da aeronave, modelo KC-30, estavam 215 pessoas, além de 16 animais de estimação. Até o momento, a Operação Voltando em Paz, do governo federal, trouxe mais de 900 brasileiros de volta ao país.

Veja quantos passageiros cada voo de repatriação trouxe:

•Primeiro voo: 211 passageiros, pousou na quarta-feira (11);

211 passageiros, pousou na quarta-feira (11); •Segundo voo: 214 passageiros e 4 pets (1 cachorro e 3 gatos), pousou na quinta-feira (12);

214 passageiros e 4 pets (1 cachorro e 3 gatos), pousou na quinta-feira (12); •Terceiro voo: 69 passageiros, pousou na sexta-feira (13);

69 passageiros, pousou na sexta-feira (13); •Quarto voo: 207 passageiros e 4 pets (2 cachorros e 2 gatos), pousou no sábado (14);

207 passageiros e 4 pets (2 cachorros e 2 gatos), pousou no sábado (14); •Quinto voo: 215 passageiros e 16 pets, pousou no domingo (15).

Há uma aeronave modelo VC-2, disponibilizada pela Presidência da República, aguarda autorização para ir ao Egito resgatar brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

Um outro avião KC-30 decolou com destino inicial Roma, na Itália, neste sábado (14), sendo o sétimo veículo empregado na operação de repatriação de brasileiros. A previsão é que ele volte para o Brasil na madrugada da terça-feira (17).

Brasileiros aguardam autorização para sair da Faixa de Gaza

Os 22 brasileiros que estão na Faixa de Gaza e desejam ser repatriados estão na fronteira do enclave com o Egito, segundo confirmou Pedro Teixeira, da CNN, com uma integrante do grupo.

Os brasileiros conseguiram embarcar no ônibus fretado pelo governo brasileiro na manhã deste sábado (14) e foram em um primeiro momento à cidade de Khan Yunis, distante cerca de 10 km de Rafah

São 10 brasileiros que estavam abrigados em uma escola aguardando transporte que se juntam a outros 12 que já haviam recebido resgate para o sul da região. Eles devem embarcar na aeronave VC-2, disponibilizada pela Presidência da República.

Outros nove que também estavam na escola na região norte informaram que não desejam ser repatriados e disseram que preferem seguir em Gaza.