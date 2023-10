Provas do concurso do IAPEN acontecem no próximo dia 15 de outubro

O governo do estado anunciou nesta sexta-feira, 6, que as provas objetiva e discursiva do concurso do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) para contratação de policiais penais e demais profissionais para o órgão irão ocorrer no próximo dia 15 de outubro.

Ao todo, são 329 vagas divididas entre 49 vagas para Técnico Administrativo Operacional. Já para Agentes Penais, são 246 vagas para homens e 15 para mulheres. No caso dos Assistentes Sociais, o concurso disponibiliza 7 vagas. Há também 1 vaga para Engenheiro Civil, 4 vagas para Especialista em Execução Penal e outras 7 vagas para Psicólogo. Os salários variam de R$ 3,2 até R$ 6,5 mil.

Conforme a publicação, os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8h15 no período da manhã e no período da tarde, a abertura será às 13h30 com fechamento às 14h15.

As provas serão realizadas nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá do Estado do Acre.

O cartão de convocação para as Provas Objetiva e Discursiva, contendo o local, a sala e o horário de realização, será disponibilizado no endereço eletrônico do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, na próxima segunda-feira, dia 9,

Veja abaixo as demais informações, como o que é permitido o candidato portar no dia da prova e o tempo de duração.