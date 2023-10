Projetos de bioeconomia podem se inscrever no Programa Inova Amazônia 2023

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa Inova Amazônia 2023, que conta com o apoio do governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac), e parceria do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As inscrições estão abertas até o dia 7 de novembro.

O Inova Amazônia é uma estratégia focada em fomentar, apoiar e desenvolver pequenos negócios, startups, empreendimentos e ideias inovadoras alinhadas à bioeconomia. O objetivo do projeto é apoiar e gerar novos negócios sustentáveis e fortalecer o ecossistema empresarial da Amazônia, por meio da inovação e da conexão entre empreendedores, mercado e investidores. O edital do módulo tração é exclusivo para negócios da bioeconomia que operarão na Amazônia Legal ou que pretendem abrir filial na região.

“A parceria entre a Fapac e o Sebrae na execução do Programa Inova Amazônia é de extrema importância para o desenvolvimento de novos negócios baseados na bioeconomia para o estado do Acre. A união dessas duas instituições fortalece a capacidade de inovação e empreendedorismo, impulsionando o crescimento econômico do estado. Juntos, promovem o acesso a recursos, conhecimentos e oportunidades, estimulando a criação de soluções inovadoras que preservem a riqueza natural da Amazônia”, explica a coordenadora de Inovação e Tecnologia da Fapac, Shirley Marçal.

Inova Amazônia 2023

O Inova Amazônia 2023 – Módulo Tração é um programa de aceleração de negócios vinculados à bioeconomia. É voltado, portanto, para empresas formalizadas e em operação na Região Amazônica.

Esse módulo é destinado a fortalecer os negócios existentes, induzir o ganho de mercado (tração), preparar para receber investimentos e induzir à escalabilidade, inclusive em âmbito internacional.

Serão selecionados até 20 negócios por estado, totalizando até 180 propostas apoiadas nos nove estados da Amazônia Legal, sendo eles: Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Serão realizadas capacitações coletivas e mentorias individuais, bem como atividades para induzir a formação de redes de contato e conexão com o mercado. Durante o ciclo de aceleração, que durará seis meses, cada negócio receberá uma bolsa no valor de R$ 6.500 por mês, totalizando R$ 39 mil.

O processo seletivo Inova Amazônia 2023 – Módulo Tração terá o resultado preliminar no dia 17 de novembro, prazo recursal de 17 a 19 de novembro e o resultado final será no dia 24 de novembro.

O período de aceleração dos projetos selecionados é de janeiro a agosto de 2024.

Para mais informações acesse o edital: https://bit.ly/3LnTvVr