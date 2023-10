Projeto Recomeço para as Famílias 2023 leva esperança e dignidade ao bairro da Paz

Foto: Val Fernandes/Assecom

Moradores atingidos pelas enchentes recomeçam suas vidas com o apoio da Prefeitura de Rio Branco. Nesse quarto dia de entrega de móveis, eletrodomésticos, entre outros, a comunidade do Bairro da Paz expressou gratidão e esperança após ter perdido seus pertences na cheia deste ano.

O Projeto Recomeço para as Famílias 2023, financiado pela Prefeitura de Rio Branco com cerca de 7 milhões de reais, tem desempenhado um papel crucial na reconstrução das vidas afetadas pela tragédia.

Dona Luíza da Silva, uma das beneficiárias, mostrou os restos de sua casa, após a alagação.

“A água chegou acima da telha e perdi tudo. Apesar de ter perdido tudo, estou muito feliz porque agora o recomeço, como o nosso prefeito fala, está acontecendo não só para mim, mas para todos que estão sendo beneficiados por esse novo começo.”

A dona de casa, Gildete dos Santos, frisou sua gratidão pela ajuda recebida.

“Estou recebendo geladeira, fogão com botijão, guarda-roupa, cama, um tanquinho e uma TV. Deus é maravilhoso. Perdemos tudo, mas graças a Deus, recuperamos um bocado.”

O Projeto Recomeço para as Famílias 2023 representa um esforço significativo da Prefeitura de Rio Branco em proporcionar dignidade às famílias que perderam tudo devido às enchentes. A comunidade do Bairro da Paz é mais uma que encontra força na solidariedade e no apoio da prefeitura da capital.

Carlos Aguiar, atendente do CadÚnico, destacou a importância do trabalho do Projeto.

“O trabalho continua a todo vapor. Deus tem nos guiado e ajudado a cada dia. Estamos vencendo e estamos aqui para concluir, se Deus quiser. Vamos concluir.”

Por Assecom/Prefeitura