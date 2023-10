Projeto PMAC nas Escolas promove semana de atividades em escola de Rio Branco

Como forma de promover uma política de prevenção à violência no ambiente escolar, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, realizou desde segunda-feira, 16, o projeto PMAC nas Escolas na Escola Pedro Martinello, em Rio Branco. A ação social, que durou até esta sexta-feira, 20, contemplou mais de 300 alunos e foi um sucesso no ambiente escolar.

A instituição levou à unidade escolar as equipes da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), que fizeram apresentações com os cães-policiais, do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Patrulha Maria da Penha e da Companhia Escolar. O projeto já contemplou mais de 10 mil alunos em 2022, e neste ano já alcançou mais 6 mil alunos em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Porto Acre.

Formada em História e atuando como facilitadora, Graça Ferreira destacou a importância da presença da Polícia Militar no ambiente escolar. “É um trabalho surpreendente, brilhante, onde nós começamos a perceber a transformação dos nossos alunos, e percebemos a paz na escola. Por meio das palestras e da conscientização que é feita pelos policiais, nossas crianças absorvem os conhecimentos”, disse.

A tenente-coronel Ana Cássia Nogueira, comandante da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMAC (CPCDH), enfatizou a integração com a comunidade como fator primordial do projeto. “Além do policiamento ostensivo, acrescentamos uma série de atividades lúdicas, e assim passamos um período maior dentro da escola, em um contato aproximado com os alunos, fortalecendo os laços institucionais”, disse a oficial, que é a idealizadora do projeto.

Morador do bairro Montanhês, o aluno do 8º ano, Alan Albuquerque, 14 anos, sonha em ingressar no Exército Brasileiro, e a presença da PMAC na instituição fortalece esse desejo. “Foi uma semana de aprendizado, onde tivemos um contato direto com os policiais, conversamos com eles e tiramos as nossas dúvidas”, disse o jovem, com olhar atento à palestra que estava sendo ministrada pela equipe da Patrulha Maria da Penha.

Como parte do planejamento, o projeto terá continuidade até o final de 2023, para contemplar mais unidades escolares do estado do Acre.