Programa Saúde na Comunidade realiza mais de 800 atendimentos na Baixada da Sobral

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tem como prioridade levar à população rio-branquense um atendimento de qualidade. Por isso, após solicitação dos presidentes dos bairros da Baixada da Sobral, que propuseram que a gestão levasse o Programa Saúde na Comunidade, a prefeitura aderiu à ideia e a colocou em prática.

Nos últimos dias 29 e 30, na Escola Professora Marina Vicente, das 8h às 16h, os moradores puderam aproveitar todos os serviços presentes no programa, como consulta médica e de enfermagem, odontologia, PCCU, pré-natal, imunização, acompanhamento de hipertenso e diabético, teste rápido, pequenas cirurgias, ultrassom, oftalmologia e vacinação Antirrábica.

De acordo com a secretária da Semsa, Sheila Andrade, o maior compromisso da gestão é com a população e, por isso, nada mais justo do que levar para a regional o Programa Saúde na Comunidade.

“É isso que o nosso prefeito pede para a gente. Para estarmos cada vez mais próximos da comunidade, levando dignidade e saúde”.

Segundo a secretária, tudo isso só foi possível através da parceria com a comunidade. O empenho dos presidentes de bairro em ajudar foi fundamental para os mais de 800 atendimentos nos dois dias de ação.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Bahia Nova, Nildo Ramos, fez questão de agradecer à gestão.

“Quero agradecer a Prefeitura de Rio Branco por ter esse cuidado de trazer esse mutirão da saúde para a nossa Baixada da Sobral, a população com certeza está contente porque tiveram vários atendimentos, então quem ganha com isso somos nós”, enfatizou.

“Estou grata por essa oportunidade, porque não é fácil conseguirmos um oftalmologista, vamos nessas óticas e se fizer a consulta lá, os óculos também precisam ser feitos lá, e aqui não. A gente pega a receita e pode ir em qualquer ótica”, explicou a aposentada, Maria José Rodrigues.

O prefeito de Rio Branco se mostrou feliz ao ver todos os atendimentos que são ofertados pelo Saúde na Comunidade e destacou que vem mais coisas boas por aí.

“É isso que queremos fazer, quando se realiza essas ações, você dá dignidade às pessoas e todo ser humano precisa disso. Porque dignidade significa ter saúde com qualidade, ter o que comer, uma casa para morar… E a nossa gestão está correndo atrás de tudo isso. Esse exemplo de saúde é o segundo realizado aqui na baixada, mas pretendemos fazer em todas as regionais conforme já combinei com a secretária Sheila”, afirmou.

“Queria parabenizar a Prefeitura de Rio Branco pelo excelente trabalho aqui na comunidade”, finalizou o pintor, Francisco Advilson Bezerra.

Por Assecom/Prefeitura