Professores do Estado são homenageados em sessão solene na Assembleia do Acre

Os professores da rede estadual de Educação foram homenageados durante uma sessão solene acontecida na manhã desta segunda-feira, 16, no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A solenidade contou com a participação do secretário de estado de Educação, Cultura e Esporte, Aberson Carvalho.

A sessão foi proposta pela mesa diretora da Aleac, em parceria com o deputado Adailton Cruz. Além do secretário, também participaram da homenagem aos professores o procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado (MPE), Danilo Lovisaro, e professores de várias modalidades, como EJA, Educação Especial e Indígena.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, destacou a importância dos professores, enfatizando a dedicação que eles têm no processo de ensino-aprendizagem, sendo eles, segundo suas palavras, os responsáveis pelas próximas gerações.

O gestor frisou, ainda, que o governo do Acre foi o que mais realizou investimento na Educação. “O governo do Estado está direcionado para novos avanços, como na infraestrutura, na aquisição de materiais, de laboratórios e na própria valorização do professor”, afirmou.

Autor da proposta da sessão solene, o deputado Adailton Cruz também reconheceu a função dos docentes. “Nós apoiamos as lutas dos professores e a valorização da classe, fundamental para melhorar as condições de trabalho, para que tenhamos um ensino de qualidade”, destacou.

Entre os homenageados está a professora Daniele Souza, que ministra aulas no Centro de Apoio ao Surdo (CAS), localizado na Escola de Ensino Especial Dom Bosco. Para ela, foi uma surpresa ter sido homenageada. “Fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que isso aconteceu”, disse.