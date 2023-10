Procon promove mutirão de atendimento ao consumidor superendividado no Shopping

Em cumprimento às premissas da Lei do Superendividamento (14.181/2021), o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) irá realizar nesta quinta e sexta-feira, 5 e 6, um mutirão de atendimento aos consumidores superendividados, em Rio Branco. Em parceria com o Via Verde Shopping, o atendimento será feito no espaço cultural do shopping, das 14h às 20h, com o intuito de garantir mais oportunidades de negociação aos consumidores.

“Nossa intenção é fazer com que os serviços cheguem a todos os cidadãos acreanos. Diariamente, aproximadamente oito mil pessoas visitam as dependências do local; essa parceria com o Via Verde Shopping irá unificar os clientes da unidade aos serviços ofertados pelo Procon”, afirma a presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

Os consumidores interessados precisam levar documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de renda e cópia dos documentos dos diferentes credores, referentes aos endividamentos.

Para oferecer um serviço humanizado, o Procon/AC também oferece um serviço de atendimento psicológico voltado para esse público. O psicólogo do Procon, Fábio Silva, destaca a importância de se analisar o comportamento desses consumidores.

“É um momento de escuta e acolhimento, em que é analisada a presença de alguma possível patologia ou transtorno psicológico, como a compulsão e a depressão. Nesses casos fazemos o encaminhamento para o suporte necessário”, explica.

Caso necessite de mais informações ou apresentar sugestões ou reclamações, os canais de atendimento do Procon estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, pelo Disque Denúncia: 151, telefone 3223-7000, ou e-mail: proc[email protected] e também na plataforma de atendimento online: consumidor.gov.br.