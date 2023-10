Procon do Acre e instituições de saúde incentivam doação de sangue na capital

Com iniciativas de cuidado e saúde, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) realizou ações de conscientização, como palestras sobre câncer de mama e do colo de útero e doação de sangue nos dias 17 e 18, juntamente com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa). A intenção é estimular a população a abastecer os estoques de bolsas de sangue em Rio Branco.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) e o Procon são parceiros e atuam nas campanhas, como o Outubro Rosa e a doação de sangue.

“Esse gesto de amor é um ato de união, e, como doadora, já doo sangue há dois anos, de maneira regular, e entendo essa atitude como algo diferencial, pois salva vidas. Por isso, convido a sociedade a participar da ação e procurar o Hemoacre”, disse a presidente do Procon, Alana Albuquerque.

“A campanha de doação de sangue continua nos dias 24 e 25 na Estácio/Unimeta, e quem puder doar, deve levar o documento oficial com foto. É interessante lembrar que as mulheres podem doar a cada três meses e os homens a cada 60 dias”, afirmou Eliene Passos, bióloga da equipe de Captação de doadores.

Como doar

Quem também deseja doar sangue, deve ir ao Hemoacre, em Rio Branco, de segunda a sábado, das 7h às 18h, na Avenida Getúlio Vargas, n° 2787, portando documento oficial com foto. O doador deve atender aos seguintes requisitos:

• Sentir-se bem de saúde;

• Ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior;

• Estar bem alimentado antes de doar;

• Ter acima de 50kg;

• Não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Ter entre 18 e 69 anos. Menores de 18 só podem doar mediante consentimento dos pais ou