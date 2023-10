Presos iniciam greve de fome por acesso a TV e mais tempo de visita no município de Cruzeiro do Sul

Detentos do presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do, deram início à greve de fome nesta segunda-feira, 23. As informações são de que os mesmos exigem acesso a televisão e aumento no tempo de visita dos familiares.

Ainda não se sabe o número exato de presidiários que aderiram à greve de fome desde o café da manhã desta segunda.

Há relatos de que presos de todos os blocos, com exceção dos detentos do serviço interno e do presídio feminino, estariam sem comer.

Já o Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) diz que só os faccionados do Comando Vermelho estariam em greve de fome. A Assessoria de Comunicação também não informa o motivo. Os presos do CV ficam nos blocos 7 e 8 do presídio Manoel Nery.

“Não sabemos quais são os blocos da greve. A direção ainda está verificando a quantidade de presos e os motivos”, citou o IAPEN.