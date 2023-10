Presidente da Conmebol anuncia abertura da Copa do Mundo de 2030 na América do Sul

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmou em sua conta no Twitter que os jogos de abertura da Copa do Mundo de 2030 serão na América do Sul. Segundo ele, Uruguai, Argentina e Paraguai vão sediar as primeiras partidas do Mundial, que também contará com outras três sedes.

“Acreditamos sempre. A Copa do Mundo Centenário 2030 iniciará onde tudo começou. Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão os jogos de abertura do Mundial Centenário”, postou o dirigente, que na manhã desta quarta-feira (4) ainda concedeu uma entrevista coletiva para anunciar o fato.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.

¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario 🏆

Ainda de acordo com Alejandro Domínguez, além dos três países sul-americanos, outras três nações receberão jogos da Copa. A Fifa ainda não confirmou onde o torneio será disputado, mas Espanha, Portugal e Marrocos ganham força como possíveis sedes.

“A Copa do Mundo do Centenário, 100 anos depois da primeira, não poderia ficar longe da América do Sul, onde tudo começou. A Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes. Vamos começar aqui e vamos terminar na Europa, onde será a final”, disse o paraguaio.

“O futebol une três continentes. Une seis países em um feito histórico. Há muitos motivos para festejar, para celebrar e, sobretudo, para reconhecer e agradecer a quem tornou possível essa proposta.”

Em 2030, serão comemorados os 100 anos da Copa do Mundo. A primeira edição foi realizada no Uruguai e, por isso, a Conmebol defende que o evento aconteça no continente onde a história do torneio começou, em 1930.

A edição de 2023 da competição terá 48 seleções e 104 jogos. Sedes já confirmadas, Argentina, Paraguai e Uruguai garantem vaga na Copa do Mundo.