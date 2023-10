Luiz Gonzaga lidera Audiência em Cruzeiro do Sul para impulsionar o crescimento econômico do Juruá

Presidente da Aleac lidera Audiência Pública em Cruzeiro do Sul para impulsionar o desenvolvimento econômico do Juruá

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), desempenhou um papel fundamental na audiência pública realizada no Teatro dos Náuas em Cruzeiro do Sul, na manhã desta sexta-feira (13). O evento, que teve como tema ‘Economia e Sociedade’ na Regional do Vale do Juruá, foi uma iniciativa da Mesa Diretora do parlamento acreano e reuniu uma ampla representação política e institucional.

Na ocasião, o deputado Luiz Gonzaga destacou a importância do debate e enfatizou o objetivo central da audiência, que é contribuir para o crescimento econômico da região do Juruá. O parlamentar explicou que o encontro vai funcionar como um fórum aberto e inclusivo para discutir estratégias de desenvolvimento econômico que promovam o crescimento e prosperidade no Juruá.

“Neste contexto, a região almeja crescimento econômico e a criação de empregos, especialmente para os jovens, ao reconhecer o potencial da agricultura familiar como um setor capaz de gerar riqueza. A intenção é colher ideias e opiniões para elaborar um relatório que servirá de base para a colaboração entre o governo e instituições visando soluções concretas para a região”, disse.

Luiz Gonzaga frisou ainda que o foco do encontro recai sobre a busca de estratégias que permitam o deslanche de iniciativas, gerando mais alimentos e fortalecendo a economia regional e estadual. “Com uma perspectiva de trabalho colaborativo, esse encontro representa um passo importante na promoção do progresso local e na melhoria da qualidade de vida da comunidade”, acrescentou o presidente do parlamento acreano.

Texto: Mircléia Magalhães

Foto: Willames França