Prefeitura trabalha para finalizar obras do Ramal Itucumã

Foto: Evandro Derze/Assecom

A Prefeitura de Rio Branco está empenhada em melhorar a acessibilidade dos ramais do cinturão verde de Rio Branco, tornando-os trafegáveis durante todo ano. As obras são conduzidas pela Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb).

No Ramal Itucumã mais de dois quilômetros de asfalto estão em andamento há 49 dias. O processo de terraplanagem tem previsão de conclusão até a próxima sexta-feira, dia 20. Além disso, a equipe está focada no trabalho de drenagem, com 114 metros de canalização que serão feitos.

“O projeto era para 80 metros, mas como é complexo foi ampliado para 114 metros de drenagem e 40 metros de drenos”, explicou o encarregado de obras da Emurb, Agemiro Sales.

Outra medida preventiva tomada foi a elevação do terreno nesse ponto do Ramal para evitar transbordamento desse açude, que poderia interromper a passagem tanto de carros como de pedestres sobre a via. O representante da diretoria da comunidade do Itucumã, Saulo Rocha, fez um agradecimento à gestão por tão esperada obra que há mais de 20 anos a comunidade aguardava.

“É uma obra que a comunidade estava esperando há 20 anos e agora, com a gestão do prefeito Bocalom, está sendo concluída, e com excelência. Vocês podem ver que está sendo um investimento bacana. O asfalto está sendo de qualidade e eu, como representante da diretoria do Itucumã, estou aqui para agradecer o prefeito pelo investimento que está sendo feito para a comunidade.”

Os esforços da Prefeitura de Rio Branco têm como objetivo proporcionar uma infraestrutura mais segura e eficaz, garantindo que os moradores e visitantes possam transitar livremente durante todo o ano nos ramais do Cinturão Verde. José Assis Benvindo, diretor-presidente da Emurb, disse que a empresa faz um trabalho diferenciado com a qualidade que a gestão exige.

“É uma solicitação antiga da comunidade daqui que tem bastante moradores. Eles estão há muito tempo questionando. Há vários anos achando que não iam ter asfalto nunca. Agora o prefeito trouxe esse benefício para eles.”

Por Prefeitura/Assecom