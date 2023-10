Prefeitura se reúne com Conselho Municipal de Saúde para debaterem melhorias

(Foto: Val Fernandes/Assecom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, esteve nessa terça-feira (3) na sede do Conselho Municipal de Saúde (CMS). O objetivo do encontro foi para que o gestor da capital conhecesse o local e debatesse, junto aos representantes, sobre as melhorias na área da saúde.

Segundo o presidente do Conselho, José Augusto Pinheiro, durante o encontro todos puderam conversar sobre os anseios voltados para a saúde, além de falar sobre melhorias para continuarem desempenhando o seu papel.

“Nós conselheiros ficamos felizes pela forma de como o prefeito veio e nos tratou. O CMS só tem a parabenizar o gestor da capital e dizer que nós estamos aí para fazer um trabalho juntos, fiscalizar, propor e trabalhar junto a ele.”

A secretária explicou que o Conselho Municipal de Saúde (CMS) tem um papel muito maior do que apenas fiscalizar, pois também acompanha as contas e orçamentos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), além de propor alternativas para que a gestão sempre possa caminhar a favor do SUS.

“A vinda do prefeito é de suma importância, não só para mim, enquanto secretária e conselheira, mas para os demais conselheiros que estão aqui representando porque ele trouxe novidades boas para que o Conselho venha a se fortalecer, porque um conselho forte é uma gestão forte.”

O prefeito da capital parabenizou o Conselho por ser atuante, destacou que saúde é uma das prioridades de sua gestão e que todos estão unidos para sempre levar o melhor atendimento para a população, fiscalizando e dando sugestões para que a municipalidade melhore cada vez mais.

“Eu sempre disse que quero todo mundo fiscalizando a nossa gestão. Não temos o que esconder e a função do Conselho é um pouco maior dos demais, porque o CMS tem responsabilidade civil junto comigo e com a secretária. Então, é importante que todos os membros que aqui estão procurem efetivamente fiscalizar, observar, ver gastos e problemas para trazer soluções, além de nos ajudar a gastar bem o dinheiro público.”

Por Assecom/ Prefeitura